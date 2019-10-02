Благочинным Мамадышского благочиния и настоятелем храма Ксении Римляныни назначен Олег Малышев

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Благочинным Мамадышского благочиния назначен Олег Малышев, он же стал настоятелем храма Преподобной Ксении Римляныни в Мамадыше, пишет газета «Нократ».
Ранее Олег Малышев был настоятелем храма святой равноапостольной великой княгини Ольги в поселке Магнитный Агаповского благочиния Магнитогорской и Верхнеуральской епархии. Прежний настоятель Владимир Иванов переехал в Казань.
фото: mamadysh-rt.ru
Олег Малышев родился 29 марта 1987 года. Высшее образование получил в Ставропольском государственном университете, духовное образование – в Ставропольской духовной семинарии.
Пресвитерская хиротония совершена 17 февраля 2013 года Преосвященнейшим епископом Магнитогорским и Верхнеуральским Иннокентием в Храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в поселке Желтинский Челябинской области.