Благочинным Мамадышского благочиния и настоятелем храма Ксении Римляныни назначен Олег Малышев

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Благочинным Мамадышского благочиния назначен Олег Малышев, он же стал настоятелем храма Преподобной Ксении Римляныни в Мамадыше, пишет газета «Нократ».



Ранее Олег Малышев был настоятелем храма святой равноапостольной великой княгини Ольги в поселке Магнитный Агаповского благочиния Магнитогорской и Верхнеуральской епархии. Прежний настоятель Владимир Иванов переехал в Казань.

фото: mamadysh-rt.ru

Олег Малышев родился 29 марта 1987 года. Высшее образование получил в Ставропольском государственном университете, духовное образование – в Ставропольской духовной семинарии.

Пресвитерская хиротония совершена 17 февраля 2013 года Преосвященнейшим епископом Магнитогорским и Верхнеуральским Иннокентием в Храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в поселке Желтинский Челябинской области.

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