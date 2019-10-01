Клен татарский, липы и сосны высадят бугульминцы на «Неделе леса 2019»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В рамках республиканской акции «Неделя леса 2019» в Бугульминском районе состоятся массовые посадки саженцев деревьев. К природоохранной акции могут присоединиться все желающие. Об этом пишет «Бугульминская газета».



В Бугульминском районе массовая посадка лесных культур пройдет 4 октября вблизи деревни Прогресс (время сбора 8.30), а затем на 5 октября на Сокольской горе (сбор запланирован на 8.30).



Руководитель-лесничий ГКУ «Бугульминское лесничество» Гульнара Мухаметханова сообщила, что желающие озеленить свои прилегающие территории могут купить посадочный материал в Бугульминском лесничестве.



Бюджетным организациям саженцы будут выдаваться бесплатно. В наличии имеются сосна, липа, рябина, клен татарский.



Акция «Неделя леса» пройдет в республике с 5 по 12 октября. В течение недели жители будут собирать мусор и твердые бытовые отходы в лесных массивах, проводить тематические мероприятия в школах. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за это время в Татарстане высадят 1,5 млн штук саженцев ели, березы и дуба.

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