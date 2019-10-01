Два кикбоксера из Бугульмы победили на международных соревнований Кубка мира World Cup Diamond

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Витязево Краснодарского края состоялись международные соревнования по кикбоксингу на Кубок мира World Cup Diamond, на которых успешно выступили бугульминские борцы. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Состязания проходили в различных возрастных категориях и дисциплинах. За победу боролись воспитанники бугульминской спортивной школы «Юность» Тимур Арсланов, Павел Поздняков, Антон Бебиков и Артем Талахов.





Тимур Арсланов в весовой категории 71 кг одолел в полуфинальном бою одолел спортсмена из Финляндии. А в финале в ярком бою победил соперника из Казахстана, став победителем кубка мира. Павел Поздняков также одержал победу в финальном бою и стал победителем кубка мира в весовой категории 60 кг.





Артем Талахов также успешно выступил на турнире, поднявшись на третью ступень пьедестала почета. Спортсмены тренируются под руководством Рафика Давлетшина и Романа Фирсова.

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