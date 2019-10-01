Звезды эстрады, Совет ветеранов и руководство района поздравили пожилых людей в Альметьевске

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В политехническом техникуме состоялся праздник, посвященный Дню пожилых людей. В этот день здесь собрались люди, которые уже вышли на заслуженный отдых, но, как и прежде, продолжают вести активную общественную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Торжество состоялось при участии главы района Тимура Нагуманова, председателя Совета ветеранов Василия Самойлова и других почетных гостей. Они поздравили собравшихся и поблагодарили их за многолетний труд и большой вклад в развитие Нефтеграда и Татарстана и активную жизненную позицию.



На сегодняшний день в Альметьевском районе проживают более 48 тыс. пенсионеров пожилого возраста, из них 850 человек достигли девяноста лет, шестерым исполнилось сто и более лет. Среди них 55 участников Великой Отечественной войны, более 1364 тружеников тыла.



В своем приветственном слове Нагуманов подчеркнул, что город и район гордится «золотым фондом» – людьми, которые очень дороги всем и чья поддержка очень важна.



«День пожилых – это особый день – символ единства и преемственности поколений, связи времен. Общество, не знающее своей истории, не заботящееся о своем старшем поколении, обречено и не имеет перспективы дальнейшего развития. Святой долг каждого из нас – окружить любовью и вниманием тех, кто находится в преклонном возрасте», – отметил глава района.



В этот день было сказано много теплых слов и пожеланий в их адрес. Звезды альметьевской эстрады и ветераны сцены устроили для виновников торжества настоящий праздник.

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