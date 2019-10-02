WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

2 октября 2019, 03:33

Общество

В Нижнекамске поздравили бабушку, которая родилась до революции

Рекомендуем

Общество

В Нижнекамске поздравили бабушку, которая родилась до революции

Старейшей жительнице Нижнекамска исполнилось 102 года – Салима Ахметова родилась 12 августа 1917 года, еще до Октябрьской революции.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). 1 октября в Нижнекамске, как и по всей стране, отметили День пожилых людей. В честь данного события в школах Нижнекамска прошли праздничные встречи для пенсионеров – жителей микрорайонов, а к нижнекамцам, перешагнувшим рубеж в 90 лет, с подарками приедут домой. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В муниципальном районе свой праздник отмечают почти 70 тыс. человек – это четверть всего населения. Из них 744 дедушки и бабушки – в возрасте от 90 лет и старше, причем семь долгожителей перешагнули столетний рубеж.

Старейшей жительнице Нижнекамска исполнилось 102 года – Салима Ахметова родилась 12 августа 1917 года, еще до Октябрьской революции.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Конференция «Великий Болгар – цивилизация на Волге» собрала более 100 ученых со всей России
Новости дня
07:10
На федеральных автодорогах в Татарстане ликвидируют 11 мест концентрации ДТП

На участке трассы М7 от Казани до Набережных Челнов установят 12,5 км барьерного ограждения.

06:23
Более 200 жителей Нижнекамска совершили марш-бросок в 10 тысяч шагов

Нижнекамск присоединился к всероссийской профилактической акции «10 000 шагов».

05:21
Клен татарский, липы и сосны высадят бугульминцы на «Неделе леса 2019»

В рамках акции «Неделя леса-2019» жители Бугульминского района два дня будут сажать деревья.

04:34
Конференция «Великий Болгар – цивилизация на Волге» собрала более 100 ученых со всей России

После пленарной части участники конференции распределились по секциям «Средневековая археология», «Нумизматика, эпиграфика и музейное дело».

03:33
В Нижнекамске поздравили бабушку, которая родилась до революции

Старейшей жительнице Нижнекамска исполнилось 102 года – Салима Ахметова родилась 12 августа 1917 года, еще до Октябрьской революции.

02:32
Благочинным Мамадышского благочиния и настоятелем храма Ксении Римляныни назначен Олег Малышев

Ранее Олег Малышев был настоятелем храма святой равноапостольной великой княгини Ольги в поселке Магнитный.

01:41
Два кикбоксера из Бугульмы победили на международных соревнований Кубка мира World Cup Diamond

За победу боролись воспитанники бугульминской спортивной школы «Юность» Тимур Арсланов, Павел Поздняков, Антон Бебиков и Артем Талахов.

00:13
Звезды эстрады, Совет ветеранов и руководство района поздравили пожилых людей в Альметьевске

В Альметьевском районе проживают более 48 тыс. пенсионеров, из них 850 человек достигли девяноста лет, шестерым исполнилось сто и более лет.

1.10 23:52
Педагоги и ученики Высокогорского района очистили от мусора территорию Ашитского лесничества

Уборка территории состоялась в рамках природоохранной акции «Чистые леса Татарстана».

1.10 23:24
Более 500 ветеранов Казани примут участие в торжестве в КДК имени Ленина

В КДК имени В. И. Ленина состоится праздничный концерт для пожилых жителей районов.

1.10 23:08
Челнинские спортсмены привезли медали с международных соревнований по кикбоксингу

Участие в турнире приняли 1200 спортсменов из 23-х стран мира.

1.10 22:48
Строители завершат ремонт на дороге Большое Афанасово – Нижнекамск

В связи с работой тяжелой техники проезд для машин будет закрыт.

1.10 22:27
В чистопольской мечети для юных мусульман стартовал проект «Мужская лаборатория»

Мальчики продемонстрировали свои умения на станциях «Повар», «Сантехник», «Столяр», «Электрик», также работала станция «Знатоки ПДД».

1.10 22:18
Таткнигоиздат представит на международной выставке в Ташкенте свои лучшие издания

Среди книг — произведения классической прозы, детские издания, историческая и краеведческая литература.

1.10 22:10
Участник парада Победы в Москве лаишевец Алексей Карпов отметил юбилей

И. о. руководителя исполкома Лаишевского района Ильдус Зарипов поздравил Алексея Матвеевича с 95-летием и Днем пожилого человека.

1.10 21:54
В Татарстане снова ожидается сильный ветер

Порывы южного ветра будут достигать 15 — 18 м/с.

1.10 21:30
Для старожилов тюркских народов Москвы «Штаб татар» организует походы на спектакли и концерты

«Штаб татар Москвы» подготовил программу, приуроченную ко Дню пожилых людей.

1.10 21:20
«Дорожная карта» для запуска проекта по обращению с ртутными отходами разработана в Татарстане

В республике создается комплексная система обращения с опасными отходами.

1.10 21:04
В центре Нижнекамска стартовала закладка нового яблоневого сада

В заранее подготовленные лунки работники Управления благоустройства Нижнекамска высаживают деревья сорта «Ред обелиск».

1.10 20:48
Предпенсионерам Нижнекамска предложат вакансии учителей, поваров и водителей

Нижнекамцы смогут получить оперативную информацию о наличии свободных рабочих мест в организациях города.

1.10 20:28
Казанцам представят восемь лучших кинолент режиссеров из Узбекистана

Дни кино Узбекистана в столице РТ пройдут с 3 по 5 октября.

1.10 20:16
Чистый пляж и две тонны мусора: в Тукаевском районе прошли «Чистые игры»

Более сотни школьников, студентов и их родителей устроили генеральную уборку на набережной центрального пляжа в селе Бетьки.

1.10 20:02
Жителей Татарстана приглашают написать Всероссийский экономический диктант

Площадки для проведения акции будут открыты не только в Казани, но и в разных районах республики.

1.10 19:48
Татарстанцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе о родном крае

Подать заявку на участие могут люди всех возрастных групп — от дошкольников до взрослых.

1.10 19:38
Незрячая юная вокалистка из Казани примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале

Концерты осеннего тура фестиваля посетят более 8 тыс. человек.

События