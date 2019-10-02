В Нижнекамске поздравили бабушку, которая родилась до революции

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). 1 октября в Нижнекамске, как и по всей стране, отметили День пожилых людей. В честь данного события в школах Нижнекамска прошли праздничные встречи для пенсионеров – жителей микрорайонов, а к нижнекамцам, перешагнувшим рубеж в 90 лет, с подарками приедут домой. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В муниципальном районе свой праздник отмечают почти 70 тыс. человек – это четверть всего населения. Из них 744 дедушки и бабушки – в возрасте от 90 лет и старше, причем семь долгожителей перешагнули столетний рубеж.



Старейшей жительнице Нижнекамска исполнилось 102 года – Салима Ахметова родилась 12 августа 1917 года, еще до Октябрьской революции.

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