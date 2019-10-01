Ольга Павлова: «Каждый состоявшийся человек — это история нашей страны»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Депутат Государственной думы РФ Ольга Павлова навестила одного из известных в Казани людей — полковника в отставке, разведчика Валентина Наумова, который отдал много лет жизни служению Родине и Вооруженным силам страны.

«Сегодняшний день во всем мире является знаком общественного внимания к проблемам людей старшего поколения. Мы несем ответственность перед старшим поколением, перед теми, кто посвятил свою жизнь стране, людям, детям, обществу», – сказала Павлова.

Она отметила, что забота о пожилых людях – прямая обязанность государства. По тому, как живёт старшее поколение, можно судить и об эффективности власти и моральном состоянии общества.

«Пожилые люди – это наставники, учителя, которые поддерживают нас в повседневной жизни. А мы со своей стороны должны поддерживать их. И не только в первый день октября, а всегда, когда есть такая возможность», – подчеркнула депутат.

По словам Ольги Павловой, название «Международный день пожилых людей» не отражает сути памятного дня.

«Для меня 1 октября – это день мудрости, бодрости духа и примера молодому поколению. Я считаю, что депутатскому корпусу возможно стоит подумать о переименовании 1 октября в День человека активного долголетия», – поделилась мнением Павлова.

«Каждый состоявшийся в жизни человек – это история страны, её становления и возрождения, испытаний и лишений, сражений и побед», – подчеркнула депутат Госдумы РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.