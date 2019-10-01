ФК «КАМАЗ» ищет вторую половину для своего футболиста Павла Евсеева

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Совсем недавно ФК «КАМАЗ» сотрясал медийное пространство оригинальными маркетинговыми ходами по привлечению в спонсоры клуба Ольги Бузовой, обещая ей гонорар готовой продукцией автозавода, затем сам же и отказал ей в спонсорстве. В конце прошлого сезона внимание СМИ привлек факт подписания полноценного профессионального контракта ФК «КАМАЗ» с действующим хоккеистом «Ак Барса» Артемом Лукояновым. Лукоянов даже сыграл за футбольную команду одну игру: он появился на поле на 85-й минуте встречи с ФК «Уфа-2», которая завершилась победой челнинцев (2:0).

И вот на днях клуб снова сделал оригинальный «вброс». На этот раз «КАМАЗ» озаботился личной жизнью своего игрока и ищет пару для 28-летнего футболиста Павла Евсеева. Шуточный ролик опубликован в официальных соцсетях футбольного клуба.

В ролике 28-летний игрок ФК «КАМАЗ» Павел Евсеев жалуется на бесконечность футбольных тренировок, тактических занятий, а также на небольшое время для отдыха. «Мне нужна девушка, которая будет мотивировать меня каждый день для того, чтобы я выиграл Лигу чемпионов, — говорит герой ролика. — Пусть даже в компьютерной игре FIFA».

Напомним, что ФК «КАМАЗ» занимает первое место в группе «Урал-Поволжье» Первенства ПФЛ. В активе подопечных Михаила Белова 28 очков после 12 проведенных матчей.

После матча с @fcsm_official шансы Павла Евсеева найти свою любовь увеличились!💙 pic.twitter.com/IPm55FnpFe — ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) 30 сентября 2019 г.

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