(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Психолога МВД Татарстана признали лучшим в России, сообщили в пресс-службе ведомства.

На базе Санкт-Петербургского университета МВД РФ прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства среди психологов территориальных органов полиции страны «Лучший по профессии».

В мероприятии, состоящем их нескольких этапов, приняли участие 82 психолога со всей России. В первой части специалисты ведомств соревновались в физической, огневой и служебной подготовке. По итогам в финал вышли десять конкурсантов, которым предстояло продемонстрировать свои навыки работы с залом.

Представительнице МВД Татарстана необходимо было провести тренинг на сплочение с коллективом, с чем она превосходно справилась. В итоге в нелегкой борьбе первое место завоевала капитан внутренней службы Юлия Кривоногова – старший психолог отделения психологической работы с личным составом МВД по Республике Татарстан.

«Участие в конкурсе такого масштаба – это проверка самого себя, своих внутренних сил, резервов и ресурсов: насколько ты являешься специалистом, умеешь грамотно использовать свои умения и навыки в профессиональной деятельности. Ну, а главное – это проверка своего характера, силы и воли к победе!» – отметила Юлия.

Второе и третье места заняли психологи из Уральского федерального округа и Удмуртской Республики.

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