Участники проекта «Лекторий» в Казани обсудят сосуществование религии и науки

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Завтра, 2 октября, в столице РТ состоится очередная публичная лекция в рамках мусульманского проекта «Лекторий», ранее носившего другое название – «Дискуссионный клуб», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Участники встречи обсудят различные темы: взаимодействие и сосуществование религии и науки, место и роль человека на Земле, научная сторона исламских убеждений и пр.

Спикером на встрече выступит преподаватель РИУ, автор книг и статей по акыде и ханафитскому фикху Ахмад аль-Ханафи.

Вход на мероприятие свободный. Встреча начнется в 18.30 в мечети «Кул-Шариф».

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