Чистый пляж и две тонны мусора: в Тукаевском районе прошли «Чистые игры»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Более двух тонн мусора собрали участники «Чистых игр» в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Соревнования по раздельному сбору отходов прошли на набережной центрального пляжа в селе Бетьки. В экологическом квесте приняли участие более сотни человек, среди них ученики школ и студенты, а также их родители, педагоги. В результате игр было собрано 248 мешков мусора, включая 465 кг шин и 153 кг крупного мусора.

В результате 49 мешков стекла, 53 — пластика и 38 — металла были отправлены на переработку. В заключение мероприятия было организовано чаепитие и прошла церемония награждения победителей конкурса.



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