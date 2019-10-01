Участник парада Победы в Москве лаишевец Алексей Карпов отметил юбилей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Житель поселка имени 25 Октября Лаишевского района, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Карпов через пять лет будет праздновать 100 лет со дня рождения. Об этом пишет «Камская новь».



И. о. руководителя исполкома Лаишевского района Ильдус Зарипов поздравил Алексея Матвеевича с 95-летием и Днем пожилого человека. Юбиляр получил поздравления от главы государства Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова.



Военком района Александр Афанасьев и председатель Совета ветеранов района Рашат Булатов вручили юбиляру подарки и цветы. Много теплых слов в адрес именинника сказало и руководство поселения.

Ветеран труда, инвалид Великой Отечественной войны родился в деревне Екатериновке Карноуховского района ТАССР (ныне Лаишевский район РТ). В 13-летнем возрасте мальчик начал работать в местном колхозе. Вскоре началась война. Алексей Карпов ушел на фронт 17-летним парнем в июле 1942 года. Во время войны он был ранен четыре раза. Семья дважды получала похоронки.

Победу Алексей Матвеевич встретил в Братиславе. В конце мая Карпова вызвали в штаб четвертой дивизии и сообщили, что он будет участвовать в Параде Победы. Это был незабываемый праздник всего советского народа и вошел в историю как Парад победителей.

Юбиляр имеет две медали «За отвагу», ордены Славы второй и третьей степени, за трудовые заслуги награжден юбилейными медалями и удостоен звания «Ветеран труда». Алексей Матвеевич поблагодарил гостей за внимание и уважение к людям его возраста.

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