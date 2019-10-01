В ПФО стартовали телетрансляции спектаклей участников «Театрального Приволжья»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). С 1 октября в 14 регионах Приволжского федерального округа стартуют телетрансляции школьных и студенческих спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье», сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

28 дней в прайм-тайм на 14 региональных каналах и на инфоканале кабельной сети «Дом.ру» будут демонстрироваться постановки школьных и студенческих коллективов, соревнующихся в конкурсе.

«Молодые актеры не только соревнуются в сценическом мастерстве, но и активно участвуют в социальных акциях», — отмечается в сообщении.

Все участники являются финалистами регионального этапа, всего в первом этапе были задействованы 7 тыс. актеров из 483 театральных трупп. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тыс. зрителей.

Победители фестиваля получат по 200 тыс. рублей на постановку следующих спектаклей, серебряные призеры — по 140 тыс., бронзовые — 100 тыс. рублей.

Уникальный проект «Театральное Приволжье» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в объявленный Президентом России Год театра.

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