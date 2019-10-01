Предпенсионерам Нижнекамска предложат вакансии учителей, поваров и водителей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Мини-ярмарка вакансий для предпенсионеров и пожилых людей пройдет 4 октября в центре занятости населения Нижнекамска. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

Соискателям будут предложены вакансии водителей автомобилей и автобусов, водителя погрузчика, машиниста экскаватора, слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесаря по ремонту автомобилей, тракториста, машиниста автомобильного крана, инспектора по проведению профилактических осмотров водителей, учителя музыки и математики, маляра, повара, агента по закупкам.

Участники мероприятия узнают от представителей кадровых служб предприятий оперативную информацию о наличии свободных рабочих мест, а также смогут проконсультироваться по вопросам законодательства в сфере труда и занятости. Ярмарка вакансий пройдет по адресу: улица Бызова, № 20а, каб. 222. Телефон для справок: (88555) 42-68-00.



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