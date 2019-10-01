«Дорожная карта» для запуска проекта по обращению с ртутными отходами разработана в Татарстане

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Вопрос запуска в Татарстане пилотного проекта по обращению с ртутьсодержащими отходами первого и второго классов опасности обсудили сегодня в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

«Запуск пилотного проекта запланирован в соответствии с реализацией ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“» и в Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“. Согласно этим имениям деятельность по обращению с отходами первого и второго классов опасности возложена на федерального оператора, определяемого Правительством РФ по предложению ГК по атомной энергии „Росатом“», — сказано в сообщении.

В работе совещания приняли участие представители Минэкологии, Минпромторга, Минстроя Татарстана, ФГУП «РосРАО», Управления Росприроднадзора и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Участниками встречи была составлена «дорожная карта» по реализации пилотного проекта.



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