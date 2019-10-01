Два игрока ФК «Нефтехимик» попали в символическую сборную ФНЛ после победы над клубом Игнашевича

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Голкипер ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск) Андрей Голубев и его партнер по команде – полузащитник Денис Макаров – попали в символическую сборную лучших игроков по итогам 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.

«Полузащитник "Нефтехимика" Денис Макаров попал в сборную тура по версии ФНЛ в пятый раз в 15 турах», – отмечается на официальном сайте лиги.

Главным же героем 15-го тура стал бывший полузащитник ФК «Рубин» (играл в Казани в 2016-2017 гг. – прим. Т-и), а ныне игрок волгоградского «Ротора» Денис Ткачук, сделавший хет-трик в зрелищном матче с клубом «СКА-Хабаровск» (5:3). К слову, за два года выступления за «Рубин» он сыграл в 32 матчах, в которых забил ровно столько же голов, что и в вышеупомянутом одном матче с хабаровской командой.

Напомним, что в матче 15-го тура «Нефтехимик» дома обыграл (1:0) лидера первенства ФНЛ – московское «Торпедо», которое тренирует бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Сейчас нижнекамцы занимают 7-ю строчку в турнирной таблице, имея 23 очка на своем счету. Лидер турнира «Торпедо» набрал 37 очков.

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