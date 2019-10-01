Казань проведет III фестиваль современной хореографии #StagePlatforma

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). 5 и 6 ноября столица Татарстана в третий раз соберет участников фестиваля современной хореографии #StagePlatforma. В течение двух дней в Доме актера имени Салимжанова (улица Щапова, 37) будут проходить танцевальные мастер-классы и открытые лекции по направлению contemporary-dance, вечером 6 ноября на сцене театра оперы и балета имени М. Джалиля состоится гала-концерт фестиваля, анонсирует пресс-служба театра.

На гала-концерте #StagePlatforma зрители увидят заслуженного артиста России, лауреата приза «Душа танца», премии «Золотой софит» Михаила Лобухина (Большой театр России, Москва), заслуженного артиста РТ, также лауреата приза «Душа танца» Руслана Савденова и Александру Суродееву (Théâtre du Capitole, Тулуза, Франция), участников шоу «Большой балет» на ТВ-канале «Россия-Культура» Мидори Терада и Коя Окава (Новосибирский театр оперы и балета), лауреата Национальной театральной премии России «Золотая Маска» Владимира Варнаву (хореограф и исполнитель, Санкт-Петербург), Илью Живого (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Константина Кейхеля (хореограф, Санкт-Петербург), лауреатов приза «Душа танца» Ольгу Челпанову и Константина Короткова (Словацкий национальный театр, Братислава). А также прославленных танцовщиков ТАГТОиБ: победителей ТВ-шоу «Большой балет» Аманду Гомес и Вагнера Карвальо, заслуженного артиста Татарстана, лауреата приза «Душа танца» и Госпремии РТ имени Тукая Михаила Тимаева, солистов Антона Полодюка, Александру Елагину, Алессандро Каггеджи, Ману Кувабара и хореографов-постановщиков, казанских танцовщиков Марию и Марселя Нуриевых.

Мероприятие, как подчеркнул художественный руководитель проекта — заслуженный артист Татарстана, солист театра имени Мусы Джалиля Олег Ивенко, проводится при поддержке Министерства культуры РТ и при содействии Союза театральных деятелей региона.

«Руководство театра в лице Рауфаля Мухаметзянова (директор ТАГТОиБ имени Джалиля — прим. Т-и) и Владимира Яковлева (художественный руководитель ТАГТОиБ им. Джалиля — прим. Т-и) дало возможность провести в стенах театра такой проект. Это большая ответственность и большое доверие, которые созвучны моим амбициям и планам на будущее. Спасибо им за эту возможность!» — прокомментировал Олег Ивенко корреспонденту ИА «Татар-информ» проведение зародившегося в Казани всего год назад фестиваля #StagePlatforma.

Первый фестиваль современного танца и сценических практик состоялся в Казани апреле 2018 года. В его программе тогда было свыше 15 мастер-классов по разным направлениям хореографии (от классического танца на пуантах до contemporary-dance) и гала-концерт с современными номерами от танцовщиков казанского театра оперы и балета.

Второй фестиваль прошел спустя всего несколько месяцев — в июле 2018 года и был организован в формате summer edition. Мастер-классы open air проводились в парках города, а гала-концерт — на территории Казанского Кремля.

«Мы увидели большой интерес казанцев к искусству contemporary-dance. Это неудивительно, ведь в контемпе заключен ритм нашей жизни, это эмоционально сильное искусство. Современные направления балетного искусства обращены к чувствам и переживаниям нас с вами», — сообщается в анонсе #StagePlatforma от лица Ивенко, сыгравшего, к слову, роль Рудольфа Нуриева в фильме «Белый ворон» режиссера Рэйфа Файнса.

Подчеркивается, что фестиваль создан ради популяризации современной хореографии, приобщения к ней широких масс, в том числе молодежи, а также поиска и привлечения молодых креативных танцовщиков и хореографов.

«В рамках третьего фестиваля мы дадим возможность почувствовать людям мощь контемпорари-дэнс на себе — будут мастер-классы от известных танцовщиков и хореографов для широкой публики», — пообещал Олег Ивенко, уже в 2017 году, к слову, принимавший участие не только в классических спектаклях Нуриевского фестиваля, но в современной постановке для части труппы ТАГТОиБ имени Джалиля от победителя телепроекта «Танцуй!» Александра Могилева для гала-концерта.

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