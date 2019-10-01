МегаФон планирует привлекать к сотрудничеству лучшие команды «Цифрового прорыва»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Прорывные технологические решения, созданные победителями прошедшего в Казани всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв», могут быть внедрены в бизнес-процессы МегаФона. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.

В финале конкурса оператор цифровых возможностей предложил участникам задачу по оптимизации обратной связи в сфере ЖКХ, которая стала самой популярной среди команд-участников — над проектами web-приложений работали 29 групп. Результатом работы команд стало создание нового алгоритма обработки запросов жильцов дома к управляющей компании. Эти решения могут найти отражение и в продуктах самой компании, заметил Вермишян.

«Я твердо уверен в том, что в России сосредоточены самые яркие „цифровые“ таланты. Мы уже второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей „технологической песочнице“. За это время через нее прошло более 1000 идей, и 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Но начиналось все вовсе не с проектов и не с готовых решений, а с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на, казалось бы, привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в МегаФоне или будут нашими компаниями-партнерами», — отметил Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон».

На правах генерального партнера конкурса «Цифровой прорыв» МегаФон предложил трек «Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ», в котором предстояло разработать универсальное веб-приложение для предприятий ЖКХ, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение. Лучший проект, по мнению членов экспертного совета, реализовала команда Frozen Lab из Красноярского края, применившая в разработке технологии искусственного интеллекта.

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