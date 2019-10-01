Жителей Татарстана приглашают написать Всероссийский экономический диктант

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Жители Татарстана могут стать участниками Всероссийского экономического диктанта. Оценить уровень экономической грамотности и знаний можно будет 9 октября, пишет «Российская газета».

Акция пройдет на 1450 площадках в 85 регионах страны, а также на 10 зарубежных площадках. В столице Татарстана диктант напишут в гимназии № 75, в лицеях №№ 110, 5 и 145, гимназии № 77, Колледже малого бизнеса и предпринимательства, Университете управления ТИСБИ, Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова. Кроме того, площадки для диктанта будут открыты в образовательных организациях, расположенных в разных районах республики.

«Наличие определенного уровня экономических знаний – одно из важнейших условий личной защищенности. Миссию акции можно сформулировать так: “Экономический диктант: проверяем себя на прочность”», – отметил научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, вице-президент Вольного экономического общества России Дмитрий Сорокин.

Вопросы диктанта были разработаны методической комиссией во главе с Дмитрием Сорокиным и касаются текущих экономических процессов. По итогам мероприятия будут сформулированы практические рекомендации, которые смогут учесть составители школьных и вузовских программ по экономике.

Максимальное количество баллов, которое можно получить, правильно ответив на все вопросы, – 100. Участников диктанта, набравших свыше 80 баллов, пригласят в финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». Остальные получат сертификат участника Всероссийского экономического диктанта.

Диктант пройдет в форме теста в двух вариантах – для школьников и всех остальных. 9 октября с 12.00 и до полуночи диктант можно будет написать в режиме онлайн.

Впервые акция была проведена в 2017 году и стала ежегодной. В прошлом году диктант проводился на 1294 площадках в 83 субъектах РФ, а также в Таджикистане, Молдавии и Монголии. В акции приняли участие 98 тыс. 538 человек, что почти в два раза больше, чем в 2017 году.

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