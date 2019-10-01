Водителю «Лады» понадобилась помощь нейрохирургов после столкновения с иномаркой в Челнах

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах 21-летнему водителю «Лады» после столкновения с иномаркой понадобилась помощь нейрохирургов. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на перекрестке проспектов Дружбы Народов и Сююмбике. 21-летний водитель «Лады» девятой модели, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автомобилю «Киа Рио» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате лобового столкновении серьезно пострадал водитель «Лады». Он доставлен в нейрохирургическое отделение БСМП. Пассажир этой же машины после осмотра врачами отпущен домой.

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