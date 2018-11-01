Минздрав РТ: В Татарстане сумма выделяемых средств на химиотерапию увеличилась вдвое

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сумма выделяемых средств на химиотерапию в Татарстане увеличилась вдвое и достигла трех миллиардов рублей в год. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В целом по Российской Федерации в два раза увеличилась сумма выделяемых средств на химиотерапию злокачественных образований, на сегодняшний день она достигла 150 млрд рублей. К 2021 году данная цифра вырастет до 200 млрд рублей в РФ. На Татарстане это тоже отразилось, бюджет выделяемых средств вдвое увеличился и сегодня составляет порядка 3 млрд рублей именно на химиотерапию», — отметил спикер.

Также он сообщил, что с повышением среднего возраста населения онкологические заболевания начинают чаще встречаться и борьба с ними является одним из приоритетов здравоохранения.

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