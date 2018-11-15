До конца года на спецтакси более 36 тыс. пенсионеров Татарстана из сел отвезут на диспансеризацию

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Со 2 сентября стартовали ежедневные выезды, направленные на доставку пожилых людей старше 65 лет из отдаленных сельских поселений в медицинские организации для прохождения диспансеризации. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мы в режиме шаттла со 2 сентября работаем. Задача стоит перевезти 36 348 человек. Для каждой машины составлены графики. Мы людей довозим, передаем их [сотрудникам] системы здравоохранения для того, чтобы эти пожилые люди прошли диспансеризацию. На сегодняшний день на диспансеризацию доставлено более 9 тыс. человек», — сообщила министр.

Она отметила, что пенсионеры с удовольствием едут на диспансеризацию, некоторые даже одеваются как на праздник. Пожилых людей собирает фельдшер у ФАПов, после чего группу на машинах отправляют на профилактический медосмотр.





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