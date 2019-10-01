Казанцам представят восемь лучших кинолент режиссеров из Узбекистана

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Казани с 3 по 5 октября вновь пройдут Дни кино Узбекистана. Ленты казанским зрителям будут представлять гости из республики, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

«В этом году Дни кино Узбекистана станут всероссийской акцией. Представители Национального агентства „Узбеккино“ сначала покажут фильмы в Москве, после чего приедут в Казань. У нас показы узбекских фильмов уже становятся традицией», — сказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Представлять кинокартины будут советский и узбекский актер театра и кино, заслуженный артист Узбекистана Раджаб Адашев и актриса кино Феруза Саидова.

В программу включены восемь кинолент, в том числе документальные, художественные, исторические, детские и социально-бытовые фильмы.

3 октября зрителям покажут фильмы «Горячая лепешка» (режиссер Умид Хамдамов) и «Жизнь» (режиссер Хилол Насимов).

4 октября будут представлены три ленты: «Берлин-Аккурган» режиссера Зульфикара Мусакова, «Под небом единым» Джасура Исхакова и «Элпарвар» Абдувохида Ганиева.

В заключительный день фестиваля, 5 октября, пройдут киносеансы картин «Абдуллажон» Зульфикара Мусакова, «Самарканд — жемчужина древнего востока» Джасура Исхакова и «За чертой спокойствия» Бахриддина Айназарова.

Вход на все сеансы в рамках Дней кино Узбекистана бесплатный.



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