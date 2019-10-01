Спортсмены из более чем 20 стран мира съедутся в Казань на турнир по самбо

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). С 3 по 6 октября в столице РТ пройдет третий международный турнир категории «А» по самбо на Кубок Президента Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии.

В соревнованиях будут участвовать спортсмены из более чем 20 стран мира, среди которых Армения, Беларусь, Германия, Италия, Китай, Франция, Хорватия и др. Награды будут разыграны в 27 весовых категориях.

Кубок Президента Татарстана является предстартовым турниром к мировому чемпионату по самбо, который пройдет в Сеуле.

Соревнования стартуют 4 октября в 6 часов вечера во Дворце единоборств «Ак Барс».

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