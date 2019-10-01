За рулем более четверти века: в Казани назвали победителей конкурса среди пожилых водителей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). В Казани прошел финал конкурса водительского мастерства, приуроченный ко Дню пожилых.

Автомногоборье среди опытных водителей было организовано по инициативе республиканской Госавтоинспекции, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Всероссийского общества автомобилистов и Региональной общественной организации «Татарстанское республиканское объединение ветеранов ГИБДД».

Впервые подобные соревнования прошли в 2011 году и только для ветеранов ГИБДД, а с 2012 года побороться за звание лучшего водителя могут все желающие. Для участия в конкурсе им необходимо пройти отборочные этапы в городах и районах республики.

Основной целью мероприятия стала профилактика знаний ПДД среди пожилых автолюбителей разной категории – от опытных до начинающих.

«Сегодняшние конкурсанты являются для нас, а также для начинающих водителей эталоном. Благодаря привлечению таких опытных водителей к пропаганде закрепления знаний ПДД, в республике наблюдается снижение количества происшествий на дорогах. К примеру, за последние девять месяцев процент аварийности упал на шесть процентов», – рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Рушан Шакиров.

В состязании приняли участие представители различных районов Татарстана – мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие право управления автомобилем.

Среди конкурсантов сегодня можно было встретить и представительниц прекрасного пола. За звание победителя они сражались ничуть не хуже мужчин, у всех у них весьма солидный стаж вождения.

«Сегодня я представляю ветеранов своего города. Принимаю участие в этом конкурсе уже второй раз. Как только получила приглашение от нашего отдела ГИБДД, сразу же согласилась. Стаж вождения у меня уже солидный — более 17 лет. Люблю водить машину, получаю от этого большое удовольствие. Конечно же, надеюсь сегодня на победу, но если вдруг не повезет, то не расстроюсь, так как приехала я сюда также и за новыми эмоциями: познакомиться с новыми людьми, посмотреть на столицу», – рассказала конкурсантка из Лениногорска Надежда Долматова.

По условиям конкурса, участники проходили испытания в два этапа. На первом – демонстрировали знания правил дорожного движения на время, а на втором проходили специальные упражнения на автодроме: змейку, движение задним ходом, параллельную парковку и другие.

По итогам соревнования были определены победители в нескольких номинациях. Дипломы, кубки и специальные призы им вручили директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и замначальника управления ГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.

Самым пожилым и самым опытным автолюбителем в «мужском зачете» стал 77-летний житель Казани Эльфак Мифтахов, серебро присудили Павлу Еремину из Набережных Челнов, а бронза осталась за Ханифом Хазиевым из Сабинского района.

Также были названы победительницы среди женщин. Первое место присудили 68-летней конкурсантке из Зеленодольска Ларисе Пашковой. Второе заслуженно получила Таухида Зиганшина из Атнинского района, а третье – Надежда Долматова из Лениногорска.

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