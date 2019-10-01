Ассоциация АТП РТ: Видео драки женщин в автобусе снято не в Казани

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В социальных сетях распространяют видео драки, запечатленной якобы в одном из автобусов Казани.

На видео три женщины устроили потасовку в движущемся транспорте, однако вскоре их разняли пассажиры.

Как сообщил ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, это видео – фэйк.

«На видео не казанский автобус. Кому и зачем нужно говорить, что драка произошла в Казани – не понятно. На кадрах отчетливо видны красные кнопки для требования остановки, установленные на поручнях. В казанских автобусах таких кнопок нет», — подтвердил Темляков.

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