Татарстанцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе о родном крае

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Организаторы творческой мастерской «Рисуй с нами» проводят прием заявок на конкурс «Люби и знай родной свой край», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Поучаствовать в конкурсе могут люди всех возрастных групп — от дошкольников до взрослых. Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях и в трех различных номинациях: рисунок, фотография и поделка.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте https://рисуйснами.рф/. Работы можно присылать до конца августа 2020 года.

Также принимаются заявки на участие в конкурсы «Моя семья — мое богатство!» и «Любимый сказочный герой». Информация и условия участия размещены на сайте организаторов.

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