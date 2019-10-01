В Казани памятник Ту-22 перенесут из-за реконструкции улицы Максимова

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Казани из-за реконструкции участка улицы Максимова перенесут памятник Ту-22. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«На перенос фундамента памятника самолета Ту-22», — гласит одно из названий документов закупки.

Всего на реконструкцию участка почти в 300 метров от ул. Петра Витера до ул. Дементьева из бюджета Татарстана выделено 172 млн рублей.

В перечень работ входит обновление асфальтовой части, устройство искусственного освещения, озеленение, посев трав, посадка деревьев, кустарников, а также восстановление изношенных покрытий. Работы планируют завершить до начала августа следующего года.

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