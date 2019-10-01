Для старожилов тюркских народов Москвы «Штаб татар» организует походы на спектакли и концерты

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). День пожилых людей, 1 октября, в Москве начался с проведения встречи татарских и башкирских аксакалов, а также старожилов тюркских народов, проживающих в столице. Об этом сообщает пресс-служба «Штаба татар Москвы».



В рамках декады пожилых людей татарская организация Москвы организует встречи ветеранов, культурные походы на спектакли и концерты. Так, встреча аксакалов в «Штабе татар» прошел в формате «аш».

Перед ветеранами выступил имам-хатыб Люберецкого округа Московской области Али хазрат Хасанов. Представитель мусульманского духовенства рассказал об основах ислама и необходимости сохранения религиозных традиций среди татар. В данном вопросе он особенно подчеркнул значимость татарских и башкирских аксакалов.



Встреча аксакалов состоялась с участием активистов татарских студенческих клубов при вузах Москвы. К молодым гостям с напутствием обратились профессор Наиль Гареев, академик Мунавир Закиров, ученый Рим Дашкин и другие.



Совет «Штаба татар» поздравил пожилых людей, отметив, что преемственность поколений является важным фактором, влияющим на развитие татарского народа. От того, насколько удачно старшим членам общины удается передать молодым накопленные традиции, знания, умения и навыки, зависит успешность сообщества.

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