Минниханов предложил дирекции Стамбульского университета Кент наладить обмен студентами и педагогами

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с основателем Стамбульского университета Кент господином Месутом Йылмазом, обсудив варианты развития сотрудничества с вузами Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В республике обучаются свыше 100 студентов из Турции. Считаю, что очень важен обмен студентами, преподавателями, межвузовское взаимодействие. Установление партнерских отношений между Стамбульским университетом Кент и Казанским государственным медицинским университетом способствует укреплению нашего образовательного сотрудничества. Также сегодня медицинское направление развивает Казанский федеральный университет», – сказал Рустам Минниханов.

По словам Месута Йылмаза, отношениям между Татарстаном и Турцией в последние годы был придан новый импульс, что имеет большой потенциал для дальнейшего развития.

Он вкратце рассказал про Стамбульский университет Кент. По словам Месута Йылмаза, вуз основан в 2016 году, в нём обучаются свыше 3 тыс. студентов. «Наше основное направление – медицина. Также мы готовим управленческие кадры в сфере здравоохранения. У нас очень хороший стоматологический факультет», – сказал основатель университета.

Месут Йылмаз выразил уверенность, что его визит благотворно скажется на развитии сотрудничества с Казанским государственным медицинским университетом и Казанским федеральным университетом.

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