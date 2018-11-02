Андрей Кузьмин поздравил сотрудников АО «Татмедиа» с днем рождения компании

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин поздравил сотрудников с днем рождения медиакомпании, определив задачи на ближайшую перспективу.

«Хочу пожелать всем сотрудникам „Татмедиа“ удачи, здоровья, новых сил, креативных идей и решений», — отметил в своем поздравлении Кузьмин.

Говоря о достижениях компании, он отметил, что год назад «Татмедиа» провела модернизацию своих филиалов. «Мы обновили практически всю оргтехнику — редакции сейчас работают на современном оборудовании. Мы сохраняем тиражи наших печатных СМИ — газеты и журналы по-прежнему востребованы у наших читателей. Активно развиваются и электронные версии. Весь прошлый год мы занимались обновлением интернет-версий изданий. Это позволило нарастить аудиторию и на сайтах, и в социальных сетях. Процесс продолжается», — уточнил гендиректор акционерного общества.

Напомним, неделю назад был назначен новый руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Мы с оптимизмом смотрим на смену руководителя агентства. С Айдаром Салимгараевым мы очень давно знакомы. Он человек из нашей среды — тоже руководил АО „Татмедиа“. Здесь у нас никаких недопониманий нет, будет только очень серьезная и продуктивная работа, я уверен. С тем, чтобы и дальше наши государственные СМИ представляли очень серьезную силу на информационном рынке. Самая главная наша задача — чтобы люди нам по-прежнему доверяли, чтобы мы лидировали во всех рейтингах», — сказал Андрей Кузьмин.

АО «Татмедиа» — крупнейшая региональная медиакомпания в Татарстане. В настоящее время в состав акционерного общества входят 70 филиалов — редакции республиканских, городских и районных печатных СМИ, телерадиокомпании, информационное агентство «Татар-информ», а также крупнейший в Поволжье полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».

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