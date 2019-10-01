Цифровые таланты из Сибири получили 500 тыс. рублей на развитие «умного ЖКХ»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Казани завершился финал конкурса «Цифровой прорыв», который войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый хакатон в мире. Больше всего участников заинтересовала тема МегаФона — над проектом в области ЖКХ работали 29 команд.

В конкурсе приняли участие свыше 3000 программистов, дизайнеров и управленцев из 77 регионов России. Возраст самого молодого участника «Цифрового прорыва» — 13 лет, а самого возрастного — 76. Объединившись в команды по 3 — 5 человек, финалисты за 48 часов создали прототипы цифровых продуктов в номинациях «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика». При этом каждый блок был поделен еще на 25 направлений, где нужно было решить конкретную задачу.

«Я твердо уверен в том, что в России сосредоточены самые яркие "цифровые" таланты. Мы уже второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей "технологической песочнице". За это время через нее прошло более 1000 идей, и 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Но начиналось все вовсе не с проектов и не с готовых решений, а с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на, казалось бы, привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в "МегаФоне" или будут нашими компаниями-партнерами», — отметил Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон».

На правах генерального партнера конкурса «Цифровой прорыв» «МегаФон» предложил трек «Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ», в котором предстояло разработать универсальное веб-приложение для предприятий ЖКХ, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение. Лучший проект, по мнению членов экспертного совета, реализовала команда FrozenLab из г. Железногорска Красноярского края, применившая в разработке технологии искусственного интеллекта.

«Главным вкладом "МегаФона" в организацию хакатона стала профессиональная поддержка наших специалистов. Участникам на протяжении 48 часов помогали 15 экспертов из числа сотрудников компании, которые консультировали ребят по темам „больших данных“, Интернета вещей и управления проектами. А мастер-классы по подготовке успешной презентации проектов нашего корпоративного тренера посетили свыше 100 конкурсантов. Я была свидетелем неподдельной вовлеченности всех наших сотрудников, и участники конкурса ответили нам взаимностью — задание "МегаФона" выбрали 29 команд, что больше, чем во всех остальных направлениях», — рассказала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак.

Еще три команды в треке «МегаФона» были отмечены дополнительными призами. Специальная номинация «Лучшая командная работа» и особый приз досталась ростовской команде ReactiveRND. Участникам удалось разработать прототип веб-приложения с отличным интерфейсом для заведения заявок клиентов и продуманным функционалом. За самое креативное продуктовое решение жюри отметило команду SimpleDecision из Санкт-Петербурга. Ребята запомнились уникальнойfront-разработкой с проработанным функционалом. Команда «ЦУП» из Нижнего Новгорода и Чебоксар признана автором самого креативного технического решения — их проект содержит единую платформу, которая может быть внедрена в управляющих компаниях.

МегаФон не только ищет новые цифровые таланты, но и активно участвует в развитии своих сотрудников. Команда RSX во главе с капитаном Евгением Михиным, который работает в управлении по качеству и надежности сервисов сети, стала лучшей в номинации «Геоинформационная система переработки отходов».

«10 лет назад я пришел в "МегаФон" студентом четвертого курса, с тех пор руководители меня поддерживают и помогают развиваться, в какой бы проект внутри компании я ни переходил. Когда моя команда выиграла полуфинал в Москве, коллеги поздравляли, радовались и настраивали только на победу в финале. Так и случилось — наш экологический проект признан лучшим в треке, кроме того, мы одни из немногих, кто смог корректно просчитать финансовую модель и спрогнозировать срок окупаемости нашего решения», — радуется Евгений Михин.

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Компания построила самую большую сеть LTE/4Gиз более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

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