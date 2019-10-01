В центре Казани произошло массовое ДТП с участием шести машин

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В центре Казани произошло ДТП с участием шести машин. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

По их информации, авария произошла сегодня днем на улице Достоевского. На кадрах видно, что на автодороге лоб в лоб столкнулись две иномарки. В машины по принципу домино врезались другие участники дорожного движения.

«Авария произошла сегодня около полудня напротив дома № 83. По предварительным данным, "Тойоту" подрезал "Фольксваген", водитель сделал маневр и лоб в лоб столкнулся с другой "Тойотой", стоявшей на светофоре», — рассказали в городской ГИБДД.

В результате аварии один из водителей получил травмы ноги и переносицы. Всего в ДТП оказались повреждены две «Тойоты», два «Фольксвагена», «Шкода» и «Хендэ».

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