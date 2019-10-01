В чистопольской мечети для юных мусульман стартовал проект «Мужская лаборатория»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В чистопольской мечети «Иман» реализуется проект «Мужская лаборатория». На днях в рамках данной программы было организовано познавательное мероприятие «Я – главный помощник в доме». Об этом пишут «Чистопольские известия».



Мальчики продемонстрировали свои умения на станциях «Повар», «Сантехник», «Столяр», «Электрик», также работала станция «Знатоки ПДД». Ребята усердно выполняли элементы фигурного вождения велосипеда. Увереннее всех трассу преодолел Амир Киямов.



Затем участники мероприятия показали знания дорожных знаков. Стас Идиатуллин и Кирилл Баранов быстрее других и без ошибок собрали знаки, а Эдуард Прокофьев, Али Мухаметшин и Карим Шарифуллин распределили их по группам. Лучшими знатоками правил дорожного движения стали Эдуард Прокофьев из младшей группы и Али Мухаметшин – из старшей.





Представитель Совета ветеранов ГИБДД, замначальника отдела профилактики «Безопасность дорожного движения» Олег Кирсанов отметил у ребят хорошее знание дорожной грамоты. Он вручил всем поощрительные призы и выразил надежду, что все присутствующие дети и взрослые являются законопослушными участниками дорожного движения.



Начальник Чистопольского отделения ГБУ «Безопасность дорожного движения» Светлана Сидорова поблагодарила руководителя проекта «Мужская лаборатория» Ильфака Зулькарнаева за сотрудничество в вопросах пропаганды правил дорожного движения и безопасного образа жизни.

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