Законопроект о бюджете Татарстана на 2020 год внесен в республиканский парламент

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В парламент Татарстана внесен законопроект о бюджете республики на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«В ближайшее время документ будет передан на предварительное рассмотрение в комитеты, начнется широкое обсуждение Основного финансового закона республики», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что 10 октября состоятся парламентские слушания, а в начале следующей недели пройдут зональные совещания в Арском, Зеленодольском и Муслюмовском районах РТ.

В октябре бюджет РТ будет рассмотрен на заседаниях парламентских комитетов, а затем документ пройдет процедуру трех чтений.

Законопроект о бюджете представлен на русском и татарском языках. Он размещен в открытом доступе на официальном сайте Госсовета РТ.

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