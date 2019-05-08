В казанских автобусах появилась праздничная озвучка ко Дню пожилого человека

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В казанских автобусах появилась новая праздничная озвучка ко Дню пожилого человека. Поздравление будет звучать с 1 по 10 октября, сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий РТ.

«Перевозчики Казани записали специальное поздравление. Бабушкам и дедушкам мы желаем крепкого здоровья. Также в автобусах появились плакаты с поздравлениями», — отметил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

По его словам, также уделяется большое внимание сотрудникам автотранспортных предприятий, которые вышли на пенсию. Например, ПАТП-4 и ПАТП-2 организовали экскурсию для пенсионеров в Свияжск.

Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравляют на дому и дарят им цветы и продуктовые наборы, добавил глава Ассоциации АТП РТ.

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