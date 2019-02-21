Врачи ДРКБ с помощью уникального оборудования прооперировали ребенка с водянкой головного мозга

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Пятилетнего мальчика с гидроцефалией прооперировали сегодня врачи Детской республиканской клинической больницы с помощью немецкого оборудования стоимостью более 20 млн рублей.

Нейрохирургический микроскоп для ДРКБ недавно передал федеральный фонд «Линия жизни» для более сложных и точных операций.

«Это уникальная операционная система, наиболее современная на сегодняшний день. Практически все вмешательства на головном и спинном мозге – удаление опухолей, коррекция пороков – проводятся под увеличением оптической техники. На сегодняшний день микроскоп – это необходимая и неотъемлемая часть хирургического процесса», – отметил заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов.

Оборудование помогает предельно точно и с минимальным травматизмом добираться до труднодоступных опухолей, гематом, кист и так далее.

«Очень важная опция этого микроскопа – это возможность коммуницировать современные нейроинновационные и эндоскопические системы. Что это значит? До операции захватываются картинки МРТ, КТ головного мозга, это все передается в навигационную систему, передается через инструмент хирурга, и всё это транслируется в окуляры врача. То есть хирург фактически идет по сосудам и видит трехмерное изображение не просто на экране, а прямо в окулярах», – объяснил заместитель главного врача ДРКБ Владимир Филатов.

Федеральный фонд помогает детской больнице Татарстана уже не в первый раз. За время сотрудничества «Линии жизни» и ДРКБ помощь от благотворительного фонда получили более 500 детей.

«Те задачи, которые решает такое оборудование, совершенно космические. Это сложнейшие операции на головном и спинном мозге. Мы очень надеемся, что это оборудование позволит дать жизнь большему количеству детей», – пояснила президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.