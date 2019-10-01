(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры рабочим челнинского кирпичного завода выплатили 1,2 млн рублей долга по зарплате, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Специалисты ведомства выяснили, что 176 работникам завода по производству силикатного кирпича не выплатили зарплату за июль 2019 года, а еще 164 работникам – за август 2019 года. Долг по оплате труда превысил 7,8 млн рублей, а директор организации не сообщил в органы статистики о задолженностях», — рассказал Галиев.

По данному факту возбудили дело о непредоставлении первичных статистических данных и невыплате зарплаты. Дела направили в суд на рассмотрение, а от директора завода потребовали, чтобы он наказал виновных в нарушениях.

На данный момент предприятие погасило 1,2 млн рублей долга.

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