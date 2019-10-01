Мэр Казани и глава Республики Саха обсудили сотрудничество в рамках всемирной организации ОГМВ

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Мэр столицы РТ Ильсур Метшин встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым, стороны обсудили сотрудничество в рамках всемирной организации «Объединенные города и местные власти», сообщает пресс-служба мэрии.

Также Метшин и Николаев обсудили предстоящий всемирный конгресс ОГМВ, который состоится с 11 по 15 ноября в Дурбане (ЮАР). «Объединенные города и местные власти» включает в себя муниципалитеты по всему миру и помогает участникам обмениваться лучшими практиками в местном самоуправлении. Градоначальник Казани возглавляет евразийское отделение организации, Айсен Николаев входит в состав всемирного совета. Глава Республики Саха выразил готовность поддерживать мэра Казани в реализации различных проектов в рамках деятельности организации. Стороны приняли решение провести региональное совещание ОГМВ и городов Всемирного наследия будущего года в Якутске.

Также Николаев и Метшин обсудили прошедший в эти выходные в Казани финал конкурса ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». К слову, конкурс вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый по числу одновременно соревнующихся ИТ-специалистов.

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