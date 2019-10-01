Педагоги и ученики Высокогорского района очистили от мусора территорию Ашитского лесничества

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ на территории Ашитского лесничества состоялась природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



Участие в акции приняли более 50 человек – сотрудники Ислейтарского лесничества, Ислейтарского лесхоза, жители села Алан-Бексер, педагоги и ученики 7 – 9-х классов Алан-Бексерской школы.





Директор Ислейтарского лесхоза Мурат Ибрагимов рассказал, что по итогам акции из лесного фонда было вывезено более 4 кубических метров твердых коммунальных отходов.





«Хотелось бы от всей души поблагодарить участников за помощь. Будем проводить такие мероприятия до середины ноября», – отметил Мурат Ибрагимов.





Осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартовал в республике 16 сентября. Акция проходит во всех муниципальных районах. В ее рамках проводятся работы по очистке территории лесного фонда от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, благоустройству родников, ремонту беседок, аншлагов и информационных щитов в лесу, занятия и экологические конкурсы для учащихся общеобразовательных учреждений.

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