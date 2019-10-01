Обещали прибыль, но обманули: в Казани за мошенничество на 50 млн рублей судят братьев-бизнесменов

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Двое братьев-бизнесменов на скамье подсудимых Вахитовского районного суда Казани. Их обвиняют в мошенничестве на 50 миллионов рублей.

Двоюродные братья Антон Данилин и Алексей Соколов уже были судимы за мошенничество на 70 миллионов, легализацию денег и преднамеренное банкротство в 2016 году. Тогда братья отделались условным сроком.

В прошлый раз в числе обманутых оказались банк ВТБ, Управление Федеральной налоговой службы по РТ и несколько частных казанских фирм.

Спустя время вскрылись еще два эпизода. Выяснилось, что в 2010 году Данилин и Соколов предложили директорам двух фирм вложиться в их бизнес, обещая хорошую прибыль. Тогда братья являлись учредителями строительной фирмы «СТЕП-сервис».

«Данилин и Соколов заключали с директорами фирм фиктивные договоры на предоставление залога и процентных займов. Вкладчикам подсудимые обещали вернуть займы с процентами. Однако своих обещаний не выполняли, деньги присваивали», – объяснили в пресс-службе Вахитовского районного суда.

Деньги перечислялись на расчетный счет «СТЕП-сервис» небольшими суммами. Таким образом, за год им удалось похитить почти 50 миллионов рублей.

Свою вину Данилин и Соколов не признали. Сегодня в суд мужчины пришли вместе со своими адвокатами. Увидев журналистов, один из подсудимых начал с ними спорить и возмущаться.

«Вы зачем сюда приехали? Кто вас сюда позвал? Есть и другие громкие дела, почему вы туда не ходите?» – возмущался Данилин.

Адвокаты просили суд удалить журналистов, но им в этом было отказано.

На оглашение обвинительного заключения ушло больше получаса. Все это время подсудимые внимательно слушали прокурора, правда, в какой-то момент Данилин начал усмехаться. Позже мужчина сказал суду, что он никого не обманывал и никаких денег не присваивал.

«Это все надуманно. Это гражданско-правовые отношения. Не было никаких договоров, не было никаких займов. Тем более, не было никакого мошенничества. Я думаю, суд во всем разберется», – сказал Данилин.

Позицию Данилина поддержал и брат. Он также заверил суд, что не брал денег и не оформлял никаких сделок.

Как было на самом деле, предстоит выяснить суду.

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