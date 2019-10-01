В центре Нижнекамска стартовала закладка нового яблоневого сада

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске на проспекте Химиков приступили к посадке новых яблонь. Их высаживают на месте старых срубленных еще летом фруктовых деревьев, которые выкорчевали еще минувшим летом, передает «НТР 24».



Обновление сада проводят работники Управления благоустройства Нижнекамска. В заранее подготовленные лунки они высаживают деревья сорта «Ред обелиск». Саженцам по три года, деревца уже хорошо сформированы и имеют закрытую корневую систему, что должно обеспечить хорошую приживаемость. Специалисты обещают, что деревья будут пышными. Для этого уже на этой стадии у саженцев подрезали ветки, удалили плоды и цветки. Эти манипуляции проводятся для того, чтобы вся сила яблонь уходила в корневую систему.



Ландшафтный дизайнер МУП КПБ Светлана Шабрина рассказала, что эти деревья плодоносят, дают яблоки съедобные, но кислые, цветут два раза в год.



Текущей осенью на проспекте Химиков будет высажено двести молодых яблонь. Стоимость одного декоративного дерева составляет 4 тыс. рублей.



Работы по озеленению будут продолжены и в 2020 году. Всего в центре Нижнекамска высадят 420 молодых яблонь.

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