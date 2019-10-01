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Татар-информ

1 октября 2019, 14:11

Происшествия

Бывшего главврача Сармановской больницы осудили за отдых в санатории по путевкам пациентов

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Происшествия

Бывшего главврача Сармановской больницы осудили за отдых в санатории по путевкам пациентов

Мужчина с супругой незаконно прошли курс реабилитации, предназначенный для пациентов, прошедших стационарное лечение.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Бывший главврач Сармановской больницы осужден за отдых в санатории по путевкам пациентов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствие выяснило, что в 2017 году мужчина узнал, что для ЦРБ выделили путевки для реабилитации граждан после стационарного лечения, после чего дал указание оформить поддельные документы, на основании которых вместе с супругой отправился в клинику-санаторий по путевкам на курс реабилитации стоимостью более 50 тысяч рублей», — рассказал Шептицкий.

Кроме того, он на полгода передал в пользование сыну служебный автомобиль, налоги за который платила больница. Он также отдал ему топливную карту, по которой сын заправлял авто в общей сложности на 126 тысяч рублей.

За превышение и злоупотребление должностными полномочиями, растрату и служебный подлог 57-летнего бывшего главврача оштрафовали на 130 тысяч рублей.

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