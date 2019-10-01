КХЛ выбрала двух игроков «Ак Барса» лучшими в сентябре

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги, его партнер Микаэль Викстранд — лучшим защитником лиги. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

«Лучшим защитником признан Микаэль Викстранд („Ак Барс“), одержавший вместе с командой 9 побед в 11 матчах и набравший в них 10 (3+7) очков. Лучшим новичком признан защитник Даниил Журавлёв („Ак Барс“)», — сообщается на сайте.

Помимо казанских защитников, звание получили голкипер санкт-петербургского СКА Алексей Мельничук и нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров. Их назвали лучшими вратарем и нападающим соответственно.

Лучшие игроки месяца определяются специальной комиссией на основе статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей.

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