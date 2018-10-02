Министр труда и соцзащиты РТ: «Потребность в сиделках на сегодняшний день достаточно велика»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В текущем году в Татарстане внедряется «Школа ухода» — обучение родственников навыкам ухода в домашних условиях. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Отдельная роль в развитии системы старшего поколения в рамках реализации помощи, помимо долговременного ухода, отводится внедрению новых технологий. Это „Школы сиделок“, „Школы ухода“ для родственников и „Приемная семья для пожилого человека“», — сообщила спикер.

«Школа ухода» — это бесплатные курсы по обучению родственников навыкам ухода в домашних условиях. К 2021 году планируется обучить 300 родственников. За этот год обучение по уходу прошли 188 человек.

«Услуги сиделок» — это обеспечение ухода за одинокими и пожилыми людьми, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи. Курсы уже прошли 119 человек.

«Для нас важно привлечение негосударственного сектора. Мы понимаем, что государство не закроет потребность в сиделках, которая очень велика», — отметила Эльмира Зарипова.

Министр труда и социальной защиты РТ также отметила, что с 2017 года в Татарстане реализуется технология «Приемная семья для пожилого человека». Помощникам, принявшим в свою семью пожилого человека и взявшим на себя обязательства по осуществлению ухода за ним, предусмотрена ежемесячная выплата в размере от 4 до 8 тыс. рублей в зависимости от группы инвалидности или ее наличия у пожилого человека. В рамках программы сегодня в республике проживают 37 приемных семей в 36 муниципальных районах. К 2021 году планируется увеличение количества приемных семей до 40.





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