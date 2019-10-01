Хоккейный «Ак Барс» поздравил свою 95-летнюю болельщицу с Днем пожилых людей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Хоккейный клуб «Ак Барс» поздравил свою, вероятно, самую возрастную активную болельщицу, с международным днем пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября начиная с 1991 года.

«Вчера Фатима апа, как и много раз до этого, пришла поболеть за любимую команду, а после победы встретилась с Данисом Зариповым, пожелала удачи и пообещала и дальше приходить на матчи. И это в свои 95 лет!» — говорится в Twitter казанского клуба.

Напомним, что накануне «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:2) в домашнем матче чемпионата КХЛ. В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Галимов, Азеведо и Педан. У нижнекамцев голы на счету Казионова и Уайта.

На данный момент «Ак Барс» занимает первое место в конференции «Восток», имея 18 очков после 11 проведенных игр.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.