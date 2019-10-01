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Татар-информ

1 октября 2019, 13:40

Общество

Окно в Европу: предприятия Татарстана нашли новый выгодный путь экспорта

Общество

Окно в Европу: предприятия Татарстана нашли новый выгодный путь экспорта

Правительство Смоленской области планирует создать логистическую особую экономическую зону, которая позволит предприятиям РТ открывать в ней склады.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В настоящее время основным драйвером Смоленской области является отрасль сельского хозяйства. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 6%, произведено продукции на 24 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя Представительства Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации Мурад Расулов на международной выставке в сфере продуктов питания WorldFood, проходящей в Москве 24 — 27 сентября. 

Он заявил о намерениях правительства области развивать направление сельского хозяйства, однако добавил, что, учитывая основное преимущество географического положения региона, связанное с доступом на европейский рынок, сегодня рассматривается новое направление деятельности — создание особой экономической зоны по производству и логистики.

По словам Расулова, к созданию ОЭЗ в Смоленской области приступили уже в этом году. Она будет располагаться на базе крупнейшего в России таможенно-логистического комплекса компании «Альфа-транс», которая находится вдоль трассы М1 Москва-Минск. Здесь уже существует таможенный пост ФТС и транспортно-логистический комплекс. Он является крупнейшим в России по автомобильным грузоперевозкам. И на этой территории будет выделено порядка 300 га под создание особой экономической зоны.

«Это дает резидентам ОЭЗ налоговые льготы и иные преференции, в том числе и освобождение от ввозной таможенной пошлины при использовании зарубежного оборудования, при завозе сырья. Для того, чтобы стать резидентом этой зоны, основным видом деятельности должна быть переработка, но здесь мы понимаем, что компании, которые имеют крупные производственные мощности в других регионах, не захотят перевозить производства в зону. Поэтому выходом из положения становится открытие производственно-складского комплекса или оптово-распределительного центра», — сказал Расулов.

Возможностью открытия подобного центра заинтересовалась компания из Татарстана «Эссен Продакшн АГ», производящая соусы и кондитерские изделия. Генеральный директор Леонид Барышев считает, что наличие у компании складского комплекса в Смоленской области позволит сократить издержки при развитии экспорта продукции в Европу и импорту сырья. Дополнительным плюсом он назвал преференции, которые дает статус резидента ОЭЗ.

«Компания расширяет экспорт в Европу по соусному и джемовому направлению. На сегодня доля экспорта составляет 15%, но объем вывозимой продукции постоянно растет. Мы всегда ищем способы оптимизации поставок в Европу, поскольку транспортная составляющая постоянно увеличивается. Для кондитерского направления требуются дорогие европейские ингридиенты, которые в России сегодня никто не производит. Взаимодействие со Смоленской областью позволит оптимизировать этот процесс и сократить затраты на импорт», — сказал Барышев. 

Помимо этого, добавил ТОП-менеджер, компания «Эссен Продакшн» планирует рассмотреть предложения производителей сырья для кондитерских изделий, в частности сухого молока, из Смоленской области, что может также оптимизировать процесс.

Мурад Расулов отметил, что сельское хозяйство все же будет оставаться приоритетным направлением развития области. По его словам правительство намерено субсидировать бизнес в этой сфере. 

«К нам планируют зайти крупные животноводческие компании из Псковской области с проектом освоения 30 тыс. га земли. Потенциал для роста молокоперерабатывающей отрасли сохраняется. Регион выделяет для этого субсидии на покупку оборудования до 70% из регионального бюджета. Сейчас реализуются проекты трех наших местных компаний по переработке молока с мощностью 150-200 тонн в сутки. Многие компании, которые нацелены на российские и европейские рынки, базирующиеся в Московской области, открыли свои производства у нас, благодаря чему снизили расходы на землю и трудовые ресурсы», — рассказал Расулов.


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