WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

1 октября 2019, 14:08

Спорт

Ипподром или майдан: исполком Автограда рассматривает два варианта размещения открытого катка

Рекомендуем

Спорт

Ипподром или майдан: исполком Автограда рассматривает два варианта размещения открытого катка

Фото: Эльвира Мухаметдинова

На старом месте, где заливался в течение многих лет каток, сейчас строится футбольное поле.

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов рассматривает два варианта размещения катка, на месте которого сейчас строится футбольное поле. Об этом стало известно во время утреннего объезда строящихся спортивных объектов.

Сегодня представители челнинского исполкома во главе с мэром Наилем Магдеевым побывали на территории детско-юношеской школы «Виктория», где строится современное футбольное поле с десятью беговыми дорожками. В настоящее время здесь идет укладка основания под искусственную траву, затем будут заасфальтированы беговые дорожки. Стоимость работ составляет 77 млн рублей.

«Объект нужен. Здесь было такое поле, на которое без слез не взглянешь. Для жителей микрорайона, для тех, кто занимается спортом, легкой атлетикой, футболом, будут созданы идеальные условия», — сказал Наиль Магдеев.

Журналистов также интересовала судьба общегородского катка «Медео», который в течение многих лет зимой заливался на месте старого футбольного поля. В частности, журналистов интересовало, где теперь будут кататься челнинцы. Судя по всему, этот вопрос исполком пока не решил. Поскольку один из первых вопросов, который мэр Челнов адресовал представителю застройщика, звучал так: «А заливать „под каток“ новое футбольное поле можно будет?».

«Нежелательно. Искусственное покрытие для этого не приспособлено. Могут появиться трещины, которые в дальнейшем приведут к разрушению верхнего покрова. Лучше не рисковать», — прозвучал ответ.

Как заверил Магдеев журналистов, челнинцы в любом случае не останутся без катка. «Пока рассматриваются два варианта размещения открытой ледовой арены для катания. Это ипподром, на котором прошлой зимой в тестовом режиме уже заливали лед. Результат, вроде, всех устроил. Второй вариант — майдан парка Прибрежный. После капитального ремонта у него появилась асфальтовая основа, на которой также будет хорошо кататься. Время до зимы еще есть. Будем решать», — сказал Магдеев.

Что же касается обустройства раздевалок и проката коньков, то эти вопросы вполне решаемы, отметил глава города.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Два игрока ФК «Нефтехимик» попали в символическую сборную ФНЛ после победы над клубом Игнашевича
Новости дня
22:48
Строители завершат ремонт на дороге Большое Афанасово – Нижнекамск

В связи с работой тяжелой техники проезд для машин будет закрыт.

22:27
В чистопольской мечети для юных мусульман стартовал проект «Мужская лаборатория»

Мальчики продемонстрировали свои умения на станциях «Повар», «Сантехник», «Столяр», «Электрик», также работала станция «Знатоки ПДД».

22:18
Таткнигоиздат представит на международной выставке в Ташкенте свои лучшие издания

Среди книг — произведения классической прозы, детские издания, историческая и краеведческая литература.

22:10
Участник парада Победы в Москве лаишевец Алексей Карпов отметил юбилей

И. о. руководителя исполкома Лаишевского района Ильдус Зарипов поздравил Алексея Матвеевича с 95-летием и Днем пожилого человека.

21:54
В Татарстане снова ожидается сильный ветер

Порывы южного ветра будут достигать 15 — 18 м/с.

21:30
Для старожилов тюркских народов Москвы «Штаб татар» организует походы на спектакли и концерты

«Штаб татар Москвы» подготовил программу, приуроченную ко Дню пожилых людей.

21:20
«Дорожная карта» для запуска проекта по обращению с ртутными отходами разработана в Татарстане

В республике создается комплексная система обращения с опасными отходами.

21:04
В центре Нижнекамска стартовала закладка нового яблоневого сада

В заранее подготовленные лунки работники Управления благоустройства Нижнекамска высаживают деревья сорта «Ред обелиск».

20:48
Предпенсионерам Нижнекамска предложат вакансии учителей, поваров и водителей

Нижнекамцы смогут получить оперативную информацию о наличии свободных рабочих мест в организациях города.

20:28
Казанцам представят восемь лучших кинолент режиссеров из Узбекистана

Дни кино Узбекистана в столице РТ пройдут с 3 по 5 октября.

20:16
Чистый пляж и две тонны мусора: в Тукаевском районе прошли «Чистые игры»

Более сотни школьников, студентов и их родителей устроили генеральную уборку на набережной центрального пляжа в селе Бетьки.

20:02
Жителей Татарстана приглашают написать Всероссийский экономический диктант

Площадки для проведения акции будут открыты не только в Казани, но и в разных районах республики.

19:48
Татарстанцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе о родном крае

Подать заявку на участие могут люди всех возрастных групп — от дошкольников до взрослых.

19:38
Незрячая юная вокалистка из Казани примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале

Концерты осеннего тура фестиваля посетят более 8 тыс. человек.

19:22
Казанский педагог вошел в пятерку лучших учителей России

Абсолютного победителя всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» назовут 4 октября.

19:08
Ольга Павлова: «Каждый состоявшийся человек — это история нашей страны»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана приняла участие в мероприятиях по случаю Международного дня пожилых людей.

18:58
Изменится порядок курсирования пригородного поезда Ижевск – Нижнекамск

Изменения в движении электрички коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования.

18:46
ФК «КАМАЗ» ищет вторую половину для своего футболиста Павла Евсеева

Футбольный клуб опубликовал шуточный ролик, главным героем которого стал 28-летний защитник.

18:40
На церемонии открытия саммита цифровых технологий в Казани выступила робот-флейтистка Эльза

В «Казань Экспо» стартовал Всемирный цифровой форум IoT & AI World Summit Russia.

18:29
Психолога МВД Татарстана признали лучшим в России

На базе Санкт-Петербургского университета МВД РФ прошел конкурс профессионального мастерства среди психологов территориальных органов полиции.

18:14
Участники проекта «Лекторий» в Казани обсудят сосуществование религии и науки

Молодежный мусульманский проект «Дискуссионный клуб» поменял свое название и формат.

17:56
В ПФО стартовали телетрансляции спектаклей участников «Театрального Приволжья»

В течение 28 дней жители 14 регионов смогут увидеть различные постановки школьных и студенческих коллективов — участников фестиваля.

17:42
Спортсмены из более чем 20 стран мира съедутся в Казань на турнир по самбо

Награды будут разыграны в 27 весовых категориях.

17:24
Казань проведет III фестиваль современной хореографии #StagePlatforma

Танцевальные мастер-классы и открытые лекции о направлении contemporary-dance предварят гала-концерт с участием звезд балета России и Европы.

17:08
До конца года на спецтакси более 36 тыс. пенсионеров Татарстана из сел отвезут на диспансеризацию

С начала сентября около 9 тыс. пожилых татарстанцев уже прошли профилактический медосмотр.

События