Ипподром или майдан: исполком Автограда рассматривает два варианта размещения открытого катка

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов рассматривает два варианта размещения катка, на месте которого сейчас строится футбольное поле. Об этом стало известно во время утреннего объезда строящихся спортивных объектов.

Сегодня представители челнинского исполкома во главе с мэром Наилем Магдеевым побывали на территории детско-юношеской школы «Виктория», где строится современное футбольное поле с десятью беговыми дорожками. В настоящее время здесь идет укладка основания под искусственную траву, затем будут заасфальтированы беговые дорожки. Стоимость работ составляет 77 млн рублей.

«Объект нужен. Здесь было такое поле, на которое без слез не взглянешь. Для жителей микрорайона, для тех, кто занимается спортом, легкой атлетикой, футболом, будут созданы идеальные условия», — сказал Наиль Магдеев.

Журналистов также интересовала судьба общегородского катка «Медео», который в течение многих лет зимой заливался на месте старого футбольного поля. В частности, журналистов интересовало, где теперь будут кататься челнинцы. Судя по всему, этот вопрос исполком пока не решил. Поскольку один из первых вопросов, который мэр Челнов адресовал представителю застройщика, звучал так: «А заливать „под каток“ новое футбольное поле можно будет?».

«Нежелательно. Искусственное покрытие для этого не приспособлено. Могут появиться трещины, которые в дальнейшем приведут к разрушению верхнего покрова. Лучше не рисковать», — прозвучал ответ.

Как заверил Магдеев журналистов, челнинцы в любом случае не останутся без катка. «Пока рассматриваются два варианта размещения открытой ледовой арены для катания. Это ипподром, на котором прошлой зимой в тестовом режиме уже заливали лед. Результат, вроде, всех устроил. Второй вариант — майдан парка Прибрежный. После капитального ремонта у него появилась асфальтовая основа, на которой также будет хорошо кататься. Время до зимы еще есть. Будем решать», — сказал Магдеев.

Что же касается обустройства раздевалок и проката коньков, то эти вопросы вполне решаемы, отметил глава города.

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