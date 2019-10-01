Виртуальная реальность и экзоскелет: в Казани проходит выставка саммита по Интернету вещей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на территори «Казань Экспо» проходит Всемирный цифровой саммит по Интернету вещей и искусственному интеллекту, где на выставке представлены оборудование и технологии более 20 компаний, в том числе виртуальная реальность, экзоскелет и облачные технологии.

Так, РИА Новости представило проект виртуальной реальности, позволяющий почувствовать себя космонавтом на лунной станции, который выполняет определенные задания, попасть в тело человека с аутизмом и увидеть, с какими проблемами он сталкивается.

Компания Karfidov lab привезла экзоскелет, который снимает нагрузку с ног. «Например, если рабочий на производстве ходит под машиной и что-то подкручивает, он может сесть, нажать на кнопку, зафиксироваться и продолжать работать, также хирург делал в нем операцию на протяжении 12 часов», — рассказал сотрудник Karfidov lab Михаил Васильев. Кроме того, компания представила автоматический инъектор «Комарик», с помощью которого можно сделать укол самому себе шприцом российского производства.

Компания Oracle продемонстрировала модель «умного» города, она является автоматизированной с помощью датчиков, которые передают информацию в «облако», где она анализируется и складывается в единую систему. Например, датчик, установленный на мусорном контейнере, может определить, насколько быстро работают муниципальные службы и как часто этот контейнер опустошают.

Staff cop представила на выставке систему тотального контроля и информационной безопасности для сотрудников. Она позволяет предотвратить кражу информации и оценить продуктивность сотрудников и инвентаризацию компьютеров.

Электротехнический концерн Phoenix contact привез оборудование, которое предназначено для автоматизации электрических шкафов, в том числе электротехнические клемы, релейн продукцию и устройство защиты от импульсных перенапряжений.

Компания Moxa предоставляет обрудование для систем связи, автоматизации и видеонаблюдения. С полевых устройств, датчиков и счетчиков собирается информация и передается на верхние уровни. Сейчас Moxa сотрудничает с «Яндексом». Данные передаются в «Яндекс.Облако», где они собираются, анализируются, а затем их можно вывести в общей таблице на монитор.

К тому же на выставке презентовали Data центр для размещения серверного оборудования или серверного шкафа и платформу сервисного обслуживания для автоматизации сервисных процессов и внеплановых работ. Она работает с сервисными компаниями, производственными предприятиями и коммерческой недвижимостью.

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