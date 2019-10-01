Прокуратура РТ отказалась отправлять в психушку мужчину, который обливал прохожих водой

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ отказалась отправлять на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который обливал прохожих водой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В Вахитовский районный суд Казани с исковым заявлением о принудительной госпитализации обратилась Республиканская клиническая психиатрическая больница. Согласно иску гражданин страдает психическим заболеванием и представляет опасность для себя и окружающих», – рассказал Галиев.

Как установили в суде, агрессивное поведение мужчины выражалось в том, что он обливал прохожих водой. Как рассказал ответчик – он человек верующий, и обливание людей водой всего лишь часть религиозного ритуала.

Представитель надзорного ведомства не нашел убедительных доводов для принудительной госпитализации и в иске отказал.



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