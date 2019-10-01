Казанцы подсказали фантасту Лукьяненко, где искать в городе вяленого гуся

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). После выступления на Всемирном цифровом форуме IoT&AI World Summit Russia писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поедет в агропарк искать вяленого гуся. О своих планах автор культовой серии романов «Дозоры» рассказал корреспонденту «Татар-информ».

«Меня пообещали отвезти после мероприятия в агропарк», — сообщил Лукьяненко.

Ранее известный писатель-фантаст бросил клич в Facebook и попросил горожан помощь ему в поисках традиционного татарского блюда — вяленого гуся. Корреспонденту «Татар-информ» он рассказал о своей любви к татарской кухне.

«Я вообще люблю татарскую кухню. У меня мама — татарка, много пекла и готовила», — объяснил Лукьяненко и добавил, что самое вкусное национальное блюдо в исполнении мамы — эчпочмак.

«Хоть я и не в Казани жил, но татарская кухня мне привычна с детства», — заключил фантаст.

Лукьяненко приехал в столицу Татарстана для выступления на Всемирном цифровом саммите по Интернету вещей и искусственному интеллекту. Он стартовал сегодня в «Казань Экспо».

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